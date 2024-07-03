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Частка автівок з традиційними двигунами скоротилась на 10%: які авто у лідерах 

Середа, 3 липня 2024, 09:10
 

У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року", - йдеться в повідомленні. 

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%.

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Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%.

Як зазначає Укравтопром, на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

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  • Бензинові авто – SUZUKI SX4;
  • Дизельні – RENAULT Duster;
  • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
  • Електро – HONDA M-NV;
  • Авто з ГБО – KIA Sportage.

Нагадаємо: 

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.

Економічна правда

авто ринок Україна
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