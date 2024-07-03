Частка автівок з традиційними двигунами скоротилась на 10%: які авто у лідерах
У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%.
Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%.
Як зазначає Укравтопром, на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – SUZUKI SX4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – HONDA M-NV;
- Авто з ГБО – KIA Sportage.
Нагадаємо:
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.
Економічна правда