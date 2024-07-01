Поставки Tesla вперше падають другий квартал поспіль

У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що компанія поставить 438 019 автомобілів за період з квітня по червень, згідно з середньою оцінкою, заснованою на прогнозах 12 аналітиків, сім з яких знизили свої очікування за останні три місяці.

Очікується, що виробник електромобілів оголосить результати у вівторок.

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Зазначається, що Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї та повільним попитом через брак доступних нових моделей.

До цих проблем додається перехід споживачів на дешевші бензиново-електричні гібридні транспортні засоби.

У січні 2024 року компанія попередила, що зростання поставок цього року буде "омітно нижчим" оскільки ефект від багатомісячного зниження цін слабшає.

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Цього року акції Tesla втратили чверть своєї вартості, що зробило її одним з найгірших показників у S&P 500, попри квітневий прогноз Маска про те, що Tesla зможе збільшити продажі цього року.

Повідомляється, що Ілон Маск скоротив витрати, в тому числі коштом масових звільнень.

Деякі аналітики очікують, що цього року компанія зафіксує перше річне падіння продажів.

В повідомленні йдеться, що продажі Tesla були особливо слабкими в Європі: у травні вони впали на 36% через скорочення субсидій на електромобілі та низький попит з боку операторів автопарків, на які припадала майже половина продажів компанії в регіоні минулого року.

У квітні Маск заявив, що Tesla представить "нові моделі" пізніше цього року, в тому числі доступні за ціною, але не надав жодних подробиць про ціни.

Нагадаємо:

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії.

Серед світових виробників авто Tesla має найбільший прибуток на одне авто. Mercedes-Benz має друге місце.

Продажі нових електромобілів в Європейському Союзі в травні впали на 12% порівняно з минулим роком. Зокрема на 30% впали продажі в Німеччині, яка є лідером за кількістю електрокарів.