Гетманцев вважає урядовий пакет податків неоптимальним: потребує доопрацювання

Урядовий законопроєкт про підвищення податків не є оптимальним в окремих питаннях та потребує доопрацювання, але окремих податків не уникнути.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики ВР Данило Гетманцев.

Так, за оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в тому числі виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись вже наприкінці вересня.

"Ми маємо перевиконання по податкам (по року буде близько 90-100 млрд. грн.), але воно не достатнє для покриття усього розриву у фінансуванні сектору безпеки і оборони", - повідомив він.

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Гетманцев підкреслив, що у найближчі тижні очікується складна дискусія про внесення змін до бюджету 2024 року. За його словами, розроблений урядом законопроєкт не є оптимальним з погляду фіскального навантаження, адміністрування, відповідності acquis ЄС та можливих дисбалансів для економіки.

"Він потребує суттєвого доопрацювання. Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів готове до дискусії в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків.

Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Міністр фінансів вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів.

Міністерство фінансів визнає ризик збільшення тіньової економіки у зв'язку з підвищенням податків, але сподівається, що бізнес зробить правильний вибір.

Економічна правда.