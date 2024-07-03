Доходи Росії від продажу нафти зросли майже на 50% у червні

Державні доходи Росії від нафтової галузі в червні були майже на 50% вищими, ніж роком раніше, оскільки національні виробники адаптувалися до міжнародних санкцій і отримали вищі ціни на експортну нафту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Податки, пов'язані з нафтою, підскочили до 6,7 мільярда доларів минулого місяця порівняно з 4,5 мільярда доларів у червні 2023 року, згідно з підрахунками Bloomberg. Загальні доходи від нафтогазової галузі зросли на 41% до 746,6 мільярда рублів, повідомили в міністерстві.

Зростання відбулося на тлі підвищення цін на нафту марки Urals, ключової експортної суміші Росії, а також ослаблення рубля. Міністерство фінансів розрахувало червневі податки, виходячи з ціни нафти Urals у 67,37 доларів за барель, порівняно з 53,50 доларів рік тому.

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Водночас, російська валюта знецінилася на 15% у розрахунковому податковому періоді порівняно з минулим роком до 90,88 за долар США, що сприяло збільшенню надходжень до бюджету.

Нагадаємо:

Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі - до 65,12 мільярда доларів. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля.

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Тижневий експорт російської нафти підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.

Економічна правда.