Всі розділи
Укр / Рус

Доходи Росії від продажу нафти зросли майже на 50% у червні

Середа, 3 липня 2024, 18:26 - Артур Крижний

Державні доходи Росії від нафтової галузі в червні були майже на 50% вищими, ніж роком раніше, оскільки національні виробники адаптувалися до міжнародних санкцій і отримали вищі ціни на експортну нафту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Податки, пов'язані з нафтою, підскочили до 6,7 мільярда доларів минулого місяця порівняно з 4,5 мільярда доларів у червні 2023 року, згідно з підрахунками Bloomberg. Загальні доходи від нафтогазової галузі зросли на 41% до 746,6 мільярда рублів, повідомили в міністерстві.

Зростання відбулося на тлі підвищення цін на нафту марки Urals, ключової експортної суміші Росії, а також ослаблення рубля. Міністерство фінансів розрахувало червневі податки, виходячи з ціни нафти Urals у 67,37 доларів за барель, порівняно з 53,50 доларів рік тому.

Реклама:

Водночас, російська валюта знецінилася на 15% у розрахунковому податковому періоді порівняно з минулим роком до 90,88 за долар США, що сприяло збільшенню надходжень до бюджету.

Нагадаємо:

Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі - до 65,12 мільярда доларів. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля.

Реклама:

Тижневий експорт російської нафти підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.

Економічна правда.

Росія нафта доходи
Реклама:
Матеріали за темою
В Еквадорі знайшли кокаїн у ящиках з бананами для Росії на 250 мільйонів доларів 3 липня 2024, 17:57
Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС замість російського 3 липня 2024, 15:52
Деякі країни ЄС схильні до продовження транзиту газу з Росії через Україну - ЗМІ 3 липня 2024, 15:08
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті