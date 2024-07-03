Российские доходы от продажи нефти и газа выросли на 41%

Доходы от продажи нефти и газа России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии - до 65,12 миллиарда долларов. Все благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником валюты для Кремля. Продажа энергоресурсов приносила от трети до половины общего объема поступлений в бюджет РФ в течение последнего десятилетия.

Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение важных российских нефтегазовых доходов.

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Но в течение первого полугодия цена на российскую флагманскую нефтяную смесь Urals в среднем составляла 69,1 доллара за баррель, что превышает установленный Западом ценовой лимит в 60 долларов, по сравнению с 52,5 доллара в аналогичном периоде 2023 года.

Напомним:

Недельный экспорт российской нефти подскочил до наибольшего уровня с марта после завершения технического обслуживания на основных экспортных терминалах.

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Экономическая правда.