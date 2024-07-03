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Російські доходи від продажу нафти і газу зросли на 41%

Середа, 3 липня 2024, 13:57 - Артур Крижний

Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі - до 65,12 мільярда доларів. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Доходи від продажу нафти й газу є найважливішим джерелом валюти для Кремля. Продаж енергоресурсів приносив від третини до половини загального обсягу надходжень до бюджету РФ протягом останнього десятиліття.

Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження важливих російських нафтогазових доходів.

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Але протягом першого півріччя ціна на російську флагманську нафтову суміш Urals в середньому становила 69,1 долара за барель, що перевищує встановлений Заходом ціновий ліміт у 60 доларів, порівняно з 52,5 долара в аналогічному періоді 2023 року.

Нагадаємо:

Тижневий експорт російської нафти підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.

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Економічна правда.

Росія доходи нафта газ бюджет
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