Російські доходи від продажу нафти і газу зросли на 41%
Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі - до 65,12 мільярда доларів. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Доходи від продажу нафти й газу є найважливішим джерелом валюти для Кремля. Продаж енергоресурсів приносив від третини до половини загального обсягу надходжень до бюджету РФ протягом останнього десятиліття.
Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження важливих російських нафтогазових доходів.
Але протягом першого півріччя ціна на російську флагманську нафтову суміш Urals в середньому становила 69,1 долара за барель, що перевищує встановлений Заходом ціновий ліміт у 60 доларів, порівняно з 52,5 долара в аналогічному періоді 2023 року.
Нагадаємо:
Тижневий експорт російської нафти підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.
Економічна правда.