Обсяг російського експорту нафти зріс до найвищого рівня з березня

Тижневий експорт російської нафти підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Роботи в Приморську на Балтійському морі та Козьміно на Тихоокеанському узбережжі призвели до скорочення відвантажень через два найбільші нафтові термінали Росії. Але потоки з обох терміналів повністю відновилися протягом останнього тижня.

Поставки за кордон, можливо, зросли через падіння обсягів переробки нафти, причому в період 1-26 червня обсяги переробки на НПЗ були найнижчими з травня 2022 року, оскільки удари українських безпілотників і сезонне технічне обслуговування обмежували роботу заводів.

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За сім днів до 30 червня валова вартість поставок російської нафти злетіла на 25%, причому стрибок тижневих обсягів експорту був зумовлений третім поспіль тижневим зростанням цін на нафту, що підняло вартість російських експортних сортів до найвищого рівня з квітня.

Загалом 34 танкери завантажили 25,66 млн барелів російської нафти за тиждень, згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів.

Морські потоки російської нафти зросли приблизно на 620 000 барелів на добу до 3,67 млн барелів, відновивши практично всі втрати попереднього тижня. Менш волатильний чотиритижневий середній показник також зріс, збільшившись приблизно на 110 000 барелів на добу до восьмитижневого максимуму в 3,48 млн барелів.

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Нагадаємо:

Удари по російських НПЗ - гарна санкція, і змушує країну продавати більше сирої нафти, що може призвести до зниження цін.

Найболючіші санкції щодо Росії - це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, якою країна перевозить свою нафту.

Економічна правда.