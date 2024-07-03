Протягом червня Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік

За червень 2024 року в Україну було імпортовано більшу кількість електроенергії, ніж за весь 2023 рік. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group, з посиланням на дані Energy Map.

У червні 2024 року Україна імпортувала 858,4 тис МВт-год електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік, коли було імпортовано 806,4 тис МВт-год.

Крім того, зазначається, що це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років

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За результатами червня, найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тис МВт-год або 42%.

Ще 297 тис МВт·год надійшло зі Словаччини та Румунії (по 17% з кожної країни) та 138,1 тис МВт·год (16%) – з Польщі.

Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тис МВт·год або 8% від місячних обсягів.

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Порівняно з минулим місяцем (448,2 тис МВт·год) імпорт зріс майже вдвічі, з червнем 2023 року (43,7 тис МВт·год) – зріс майже у двадцять разів.

Повідомляється, що експорт електроенергії у червні був повністю відсутній.

У червні Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі протягом п’яти днів, а також віддавала надлишки електроенергії 2 та 22 червня через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.

Також вісім днів червня Україна надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тис МВт-год. Електроенергії.

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Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої з електропостачанням.

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Тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.