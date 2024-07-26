Угорщині загрожує дефіцит палива з вересня через конфлікт з "Лукойлом"

Угорщина прагне розв'язати проблему з транзитом "Лукойлу" через Україну, щоб запобігти вичерпанню запасів і дефіциту палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Угорщина має до вересня вирішити суперечку з Україною щодо транзиту сирої нафти від великого російського постачальника, перш ніж виникне дефіцит палива.

Україна посилила санкції проти ПАТ "Лукойл" через вторгнення Росії в Україну, фактично заборонивши компанії використовувати охоплену війною країну як транзитний маршрут для своєї продукції.

Реклама:

Повідомляється, що це вдарило по Угорщині та Словаччині, країнах, що не мають виходу до моря, які отримали винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нафтопереробний завод Mol Nyrt. поблизу Будапешта не може негайно перейти на повне перероблення неросійської нафти, тому Угорщина ризикує вичерпати свої запаси палива, якщо конфлікт не буде вирішено за посередництва ЄС або іншими способами, заявив міністр, відповідальний за канцелярію прем'єр-міністра Гергей Гуляс. Він звинуватив Україну в "шантажі".

"Поки що немає причин для паніки, оскільки запаси є високими. Проблема не є негайною, але ми повинні знайти рішення до вересня", – сказав Гуляс.

Реклама:

За його словами, Угорщина вивчає, як вона може використати свої важелі впливу на процес інтеграції України до ЄС або знайти якусь юридичну лазівку для розв'язання питання, якщо посередництво ЄС у цій суперечці не вдасться.

На додаток до російської нафти, що постачається іншими компаніями, окрім "Лукойлу", Угорщина може шукати можливості для збільшення поставок з інших джерел з Адріатики та інших країн, сказав міністр.

Нагадаємо:

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.

Російська нафтовидобувна компанія "Лукойл" оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і далі в Словаччину.