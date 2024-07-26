На Хмельницьку АЕС доставили нову техніку для добудови енергоблоків
На Хмельницьку АЕС доставили нову техніку, яка буде задіяна для добудови енергоблоків станції.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Для виконання частини робіт на майданчику станції будівельники отримали нову сучасну техніку – потужний бульдозер Sinomach GTY 220", - йдеться у повідомленні.
Він призначений для планування земельних робіт, зрізання та переміщення шару ґрунту.
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Економічна правда.