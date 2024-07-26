На Хмельницьку АЕС доставили нову техніку для добудови енергоблоків

На Хмельницьку АЕС доставили нову техніку, яка буде задіяна для добудови енергоблоків станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Для виконання частини робіт на майданчику станції будівельники отримали нову сучасну техніку – потужний бульдозер Sinomach GTY 220", - йдеться у повідомленні.

Він призначений для планування земельних робіт, зрізання та переміщення шару ґрунту.

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Нагадаємо:

Антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Добудувати енергоблок №3 на ХАЕС планують протягом трьох років, а №4 – за рік-півтора після третього.

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Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

Економічна правда.