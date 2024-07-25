Ще одного посадовця метро Києва відправили під цілодобовий домашній арешт

Начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" Володимиру Сидоренко обрано цілодобовий домашній арешт через підтоплення синьої гілки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен"", - йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року.

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Нагадаємо:

Київська міська прокуратура заявила, що за результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблено висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, що спричинили розгерметизацію даного тунелю, не встановлено", - зазначається в повідомленні.

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Економічна правда