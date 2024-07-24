Президент підписав закон про створення "клубу білого бізнесу"

Зеленський підписав закон про створення в Україні "клубу білого бізнесу", який має на меті боротьбу з тіньовою економікою.

Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Даний закон передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Повідомляється, що до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування.

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В повідомленні Гетманцев додає, що платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Нагадаємо:

Дві катеоргії ФОПів можуть стати учасниками так званого клубу "білого бізнесу", закон про який Верховна Рада ухвалила 18 червня.

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Верховна Рада схвалила правку до закону про так званий "клуб білого бізнесу", який рекомендує запровадити економічне бронювання для підприємців, що входять до цього списку.

Верховна Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу".