Прибуток Rheinmetall кратно збільшився на тлі зростаючої загрози з боку Росії

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Операційний прибуток підскочив до 271 мільйона євро (294 мільйони доларів) після того, як виручка зросла приблизно вдвічі.

Rheinmetall є одним з низки європейських підрядників озброєнь, чиї продажі зросли на тлі зростаючої загрози з боку Росії та питань щодо відданості США військовому альянсу НАТО.

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Останні кілька тижнів були для Rheinmetall, що планує збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні, дуже бурхливими.

Підрозділ зброї та боєприпасів, який було посилено шляхом придбання іспанського виробника боєприпасів Expal, залишається ключовим драйвером зростання. Обсяг замовлень зріс до 11,4 млрд євро з 3,9 млрд євро в першому кварталі після значних замовлень переважно від німецького Бундесверу.

Акції Rheinmetall зросли на 3,4% у Франкфурті-на-Майні. Цього року вони зросли на 76%.

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Нагадаємо:

Німецький оборонний гігант готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні.

"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво в Вашингтоні, США.

Італія планує придбати сотні танків у Rheinmetall вартістю близько 20 мільярдів євро, що є найбільшим замовленням в історії німецького оборонного концерну.

Економічна правда.