"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США

"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво в Вашингтоні, США.

Про це повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Ми відкрили перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром" - офіс в Вашингтоні, США", - заявив він.

Головна його задача - максимально сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій.

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Нагадаємо:

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

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Економічна правда.