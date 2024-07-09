"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США
"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво в Вашингтоні, США.
Про це повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Ми відкрили перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром" - офіс в Вашингтоні, США", - заявив він.
Головна його задача - максимально сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів. Взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятися про трансфер військових технологій.
Нагадаємо:
АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.
Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.
Економічна правда.