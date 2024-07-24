Rheinmetall офіційно отримав від України замовлення на будівництво заводу боєприпасів

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Німецький оборонний гігант готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.

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Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 000 боєприпасів на рік.

"Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", – сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

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Нагадаємо:

"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво в Вашингтоні, США.

Італія планує придбати сотні танків у Rheinmetall вартістю близько 20 мільярдів євро, що є найбільшим замовленням в історії німецького оборонного концерну.