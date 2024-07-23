"Укренерго" знову послабило обмеження світла в 12 областях
Енергетики до 17:00 зменшили кількість черг відключень у 12 областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, йдеться про полегшення обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Зазначається, що з 15:00 до 16:00 відключення у зазначених областях не застосовувалися.
Водночас з 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись лише одна черга відключень замість двох.
Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
Нагадаємо:
Енергетики оновили обмеження світла у вівторок 23 липня: до 14:00 у всіх областях діє лише 1 черга відключень.
Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Економічна правда.