"Укренерго" знову послабило обмеження світла в 12 областях

Енергетики до 17:00 зменшили кількість черг відключень у 12 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, йдеться про полегшення обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Зазначається, що з 15:00 до 16:00 відключення у зазначених областях не застосовувалися.

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Водночас з 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись лише одна черга відключень замість двох.

Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло