Енергетики полегшили обмеження світла у вівторок по країні

Енергетики оновили обмеження світла у вівторок 23 липня: до 14:00 у всіх областях діє лише 1 черга відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, з 14:00 до 16:00 буде діяти 1 черга, 16:00-19:00 – 2 черги, а з 19:00-24:00 – 3 черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

З 14:00 до 16:00 – 2 черги, а з 16:00-24:00 – 3 черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.

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Раніше повідомлялося, що з 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Нагадаємо:

Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Економічна правда.