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У вівторок послаблять обмеження електроенергії в 10 областях: причина  

Вівторок, 23 липня 2024, 11:12
 

Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго". 

З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

Нагадаємо: 

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23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда

Укренерго населення електроенергія
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