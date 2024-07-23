Ціни на нафту залишаються стабільними: які причини

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння протягом останніх двох сесій, оскільки інвестори зберігали обережність на тлі очікувань великої пропозиції та слабкого попиту, попри потрясіння, пов'язані з президентською кампанією в США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent на вересень зросли на 11 центів до 82,51 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate на вересень зросли на 5 центів до 78,45 дол за барель.

Трейдери здебільшого проігнорували рішення президента США Джо Байдена відкликати свою заявку на переобрання і підтримати віце-президента Камалу Гарріс в неділю.

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Очікується, що ні Гарріс, ні кандидат від республіканців Дональд Трамп не будуть просувати політику, яка суттєво вплине на нафтогазову галузь.

Замість цього ринок зосередився на фундаментальних факторах, які, швидше за все, збалансуються до четвертого кварталу 2024 року, а до 2025 зростуть до надлишку пропозиції, що призведе до падіння цін на нафту марки Brent до середнього та високого діапазону 70 дол за барель.

Повідомляється, що запаси нафти в США в середньому скоротилися на 2,5 млн барелів за тиждень до 19 липня, а запаси бензину, ймовірно, зменшилися на 500 тис барелів.

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Ринок нафти також стежить за розвитком подій в Росії. Туапсинський нафтопереробний завод, найбільший на Чорному морі, був пошкоджений в результаті потужної атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу, заявили в понеділок російські офіційні особи, хоча масштаби пошкоджень не були одразу зрозумілі.

Нагадаємо:

Індонезійський державний нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю вересневої сирої нафти.

Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.

Ціни на нафту знизились, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму, на тлі ослаблення попиту в Китаї, хоча втрати були обмежені скороченням запасів нафти в США.