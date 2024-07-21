За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows

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Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що є менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.

Про це повідомляє Reuters.

Оновлення програмного забезпечення глобальної компанії з кібербезпеки CrowdStrike, одного з найбільших операторів у цій галузі, спричинило системні проблеми, які призвели до зупинки авіарейсів, відключення мовників від ефіру і позбавлення клієнтів доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги.

При цьому, у компанії Microsoft, розробника операційної системи Windows, зазначили, що від збою постраждали 8,5 млн пристроїв, або менше 1% від загальної кількості.

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"За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike зачепило 8,5 мільйона пристроїв під управлінням Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів під управлінням Windows", - йдеться в блозі.

При цьому у компанї зазначили, що "збій із CrowdStrike призвів до широких економічних та соціальних наслідків", адже CrowdStrike використовують великі підприємства, які надають багато критично важливих послуг.

Як зазначають, CrowdStrike допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення. Microsoft співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які компанія спостерігає в цій галузі.

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Нагадаємо:

Багатьом компаніям знадобляться дні або навіть тижні, щоб повністю відновитися після збою в роботі комп'ютерів, попереджають ІТ-експерти.

У пʼятницю 19 липня серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі, після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Пізніше у пʼятницю проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок.

Економічна правда