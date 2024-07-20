Світовим компаніям знадобляться тижні аби відновитись від глобального технологічного збою

Багатьом компаніям знадобляться дні або навіть тижні, щоб повністю відновитися після збою в роботі комп'ютерів, попереджають ІТ-експерти.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія CrowdStrike, один з найбільших світових постачальників систем безпеки, пояснила глобальний збій, що призвів до помилок у комп'ютерах і серверах під управлінням Windows, приземлень літаків, припинення мовлення телеканалів, невдалим оновленням свого програмного забезпечення Falcon.

За словами аналітиків, ці перебої були ще більш шокуючими, враховуючи міцну репутацію CrowdStrike як першої лінії захисту багатьох компаній від кібератак.

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"Це перший випадок, коли широко розгорнутий агент безпеки, призначений для захисту комп'ютерів, фактично призводить до їх поломки", - сказав Ніл Макдональд, аналітик ІТ-консалтингової компанії Gartner.

Це означає, що в компаніях з тисячами комп'ютерів під управлінням Windows або з дефіцитом ІТ-спеціалістів, на виправлення проблеми може піти кілька днів або тижнів, кажуть експерти.

"Схоже, що мільйони комп'ютерів доведеться ремонтувати вручну", - сказав Мікко Хіппонен, директор з досліджень компанії WithSecure, що спеціалізується на кібербезпеці.

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За оцінками Gartner, частка доходів CrowdStrike на світовому ринку корпоративної безпеки кінцевих точок - яка передбачає сканування комп'ютерів, телефонів та інших пристроїв на предмет кібератак - більш ніж удвічі перевищує частку доходів трьох найближчих конкурентів: Trellix, Trend Micro та Sophos. Тільки Microsoft є більшою.

Аналітик Citi Фатіма Булані в записці для клієнтів зазначив, що "Постачальники програмного забезпечення стали настільки великими і взаємопов'язаними, що їхні збої можуть завдати шкоди світовій економічній системі. Це може призвести до посилення політичної та регуляторної уваги".

Нагадаємо:

У пʼятницю 19 липня серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі, після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Пізніше у пʼятницю проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок.

Економічна правда