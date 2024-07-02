Новини 2 липня: концепція "оператора фінансової інклюзії" від НБУ, нова фондова біржа
Про Нацбанк: Національний банк України розробляє концепцію "оператора фінансової інклюзії" та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.
Про дослідження ЄБРР: Серед негативних трендів, спричинених війною, малі та середні підприємства України називають недостатньо швидке відновлення обсягів збуту, брак кадрів через мобілізацію та міграцію, обмежене інвестування та активізацію конкуренції бізнесу з громадськими організаціями, які фінансуються донорами.
Про графіки відключення: У середу 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.
Про фондові біржу: Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.
Про мита: ЄС відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту
Про Світовий банк: Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.
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