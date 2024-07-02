Мінфін залучив понад 9 мільярдів від розміщення ОВДП

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 2 липня залучило до держбюджету понад 9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Facebook.

Таким чином, від розміщення гривневих паперів терміном 1,2 роки під 14,72% залучили 3,47 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 15,36% річних вдалось залучити 3 млрд грн.

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Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,80% річних приніс до бюджету 1,8 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 25 червня залучило до держбюджету понад 15 млрд грн.

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На аукціоні з розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) 4 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету понад 11,5 млрд гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 21 травня залучило до держбюджету понад 10,5 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.