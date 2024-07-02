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Україна зекономила за пів 2024 року завдяки Prozorro Market більше ніж за весь 2023 рік

Вівторок, 2 липня 2024, 13:02 - Олексій Артемчук

Понад 1,3 мільярда від початку 2024 року держава заощадила при купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market. Це більше ніж за весь 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом, від початку року через Prozorro Market уклали 29 тис угод на придбання товарів загальною вартістю 9 млрд. 

Повідомляється, що за перше півріччя 2024 року е-каталогом скористались 6 тис замовників. 

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Prozorro Market працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Основну частину інструменту адмініструє державна установа "Професійні закупівлі". 

Найчастіше у першому півріччі 2024 року публічні замовники купували через Prozorro Market харчові продукти, паливо та безпілотні літальні апарати. 

"Сьогодні майже 90% харчових продуктів купують таким чином. Це означає, що замовники отримали позитивний користувацький досвід та обирають електронний каталог для всіх своїх закупівель", – зазначив директор "Професійних закупівель" Євген Якубовський. 

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Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" успішно придбала 5000 тонн дизельного палива через електронний каталог Prozorro Market.  

Prozorro бюджет
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