"єРобота": за 2 роки програми держава інвестувала 8,5 млрд в розвиток бізнесу

Через державні гранти за програмою "єРобота" малий та середній бізнес отримав 8,5 млрд фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

В повідомленні йдеться, що понад 18 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за урядовим проєктом "єРобота".

Зазначається, що за два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництва 8,5 млрд.

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"За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця - понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях створять отримувачі грантів", – повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України - Міністерка економіки Юлія Свириденко.

З початку запуску проєкту "єРобота" у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд;

на розвиток переробних підприємств – видано 672 гранти на 3,4 млрд;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 211 грантів на 925 млн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 634 гранти на 283 млн.

Повідомляється, що інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті.

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Нагадаємо:

Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа", яка є компонентом програми єРобота, для тих підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області.

Майже 52 млн гривень виплатили ще 14 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота.

Міністерство економіки, WNISEF і KSE Foundation презентували грантову програму на 1 мільйон доларів для жінок-підприємниць.