"Укрзалізниця" збільшить горизонт бронювання квитків для військових

"Укрзалізниця"

З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки для термінових поїздок від 5 діб до відправлення, до безпосередньо дня відправлення.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки для поїздок у горизонті від 5 днів до поїдки, та навіть у безпосередньо день поїздки.

Окрім цього, "Укрзалізниця" розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить гарантовано покривати більшу частину потреби в квитках для термінових відряджень з або до прифронтових регіонів.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

З моменту запуску сервісу бронювання квитків для військовослужбовців, а також їх родин, ним скористались понад 30 тисяч осіб.

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Економічна правда