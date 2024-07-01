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В "Укрзалізниці" рекорд: за добу перевезли найбільшу кількість пасажирів

Понеділок, 1 липня 2024, 19:52 - Артур Крижний

"Укрзалізниця" впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів - на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

Так, 30 червня залізничники встановили рекорд  - перевезли 100 тисяч пасажирів за добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця такими маршрутами подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.

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Найпопулярнішим поятгом у червні став №128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів. А от найбільшим попитом традиційно користувалися такі сполучення:

  • Київ — Львів та Львів — Київ;
  • Харків — Київ;
  • Дніпро — Київ.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року. 

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Економічна правда.

Укрзалізниця транспорт логістика
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