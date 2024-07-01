В "Укрзалізниці" рекорд: за добу перевезли найбільшу кількість пасажирів
"Укрзалізниця" впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів - на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Так, 30 червня залізничники встановили рекорд - перевезли 100 тисяч пасажирів за добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.
Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця такими маршрутами подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.
Найпопулярнішим поятгом у червні став №128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів. А от найбільшим попитом традиційно користувалися такі сполучення:
- Київ — Львів та Львів — Київ;
- Харків — Київ;
- Дніпро — Київ.
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.
Економічна правда.