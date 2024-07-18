У Раді пропонують призупинити виплати по зовнішньому боргу до завершення реструктуризації
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.
Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.
Так, Комітет з питань бюджету рекомендував законопроект 11396-1 ухвалити за основу і в цілому.
Цей законопроєкт - надзвичайний захід, який містить дві норми:
- дозволити уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки).
- надати право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби. Фактично - якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.
Підласа зазначила, що МВФ в робочому порядку висловило підтримку цього законопроекту, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України - зобов’язання, яке Україна взяла на себе в Меморандумі з МВФ.
"Будемо просити ВРУ підтримати цей проект на найближчому пленарному засіданні, оскільки він є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року", - додала вона.
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Нагадаємо:
Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу.
Навіть якщо Україні не вдасться реструктуризувати борг до серпня, то ймовірним варіантом погодження з кредиторами буде мораторій за виплатами, а не дефолт.
Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.
Україна повідомила інвесторам, що все ще сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.
Економічна правда.