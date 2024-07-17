Швейцарія відкрила десятки справ щодо порушень санкцій проти Росії

У Швейцарії відкрили 56 проваджень щодо порушень санкцій проти РФ, а щодо 15 з них було призначено штрафи.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і поки що виявила порушення у 15 з них.

З них близько половини справ було закрито, а щодо 15 з них було призначено штрафи.

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Зазначається, що стосовно інших триває розслідування.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань не назвав ні сектори, ні окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування.

Нагадаємо:

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Швейцарія спостерігає збільшення кількості кібератак і дезінформаційних кампаній напередодні українського Саміту миру, який пройде 15-16 червня.

Окремі швейцарські банки, як і раніше, готові приймати від клієнтів рублеві перекази, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні. Може йтися, зокрема, про перекази від 10 млн дол, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.