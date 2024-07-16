У законопроєкті про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС знайшли корупційні ризики

Антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

"Визнано такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства законопроєкти: "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", - йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт "знесли" з порядку денного ВР, але не уточнив причини. Наступна спроба голосування відбудеться у четвер 18 липня.

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Нагадаємо:

Добудувати енергоблок №3 на ХАЕС планують протягом трьох років, а №4 – за рік-півтора після третього.

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

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Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Голова Міненерго Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС).

Економічна правда.