Укргазвидобування встановило новий рекорд із видобутку газу за пів року

За перше півріччя 2024 року компанія видобула газу – на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укргазвидобування".

В повідомленні йдеться, що за перше півріччя 2024 року компанія видобула 6913 млн кубометрів товарного газу. Це на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

"В Укргазвидобуванні ввели в експлуатацію 41 нових свердловин, з яких 14 високодебітні. Так, наприклад, добовий дебіт однієї з останніх перевищує 400 000 куб. м. Це дуже гарні результати", – прокоментував т. в.о. генерального директора компанії Сергій Лагно.

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Він також додав, що за пів року Укргазвидобуванню вдалося пробурити 165 864 м проходки, що на 9117 м перевищує торішній показник за цей період.

Зазначається, що у компанії також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах.

Нагадаємо:

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За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сергій Лагно став тимчасово виконуючим обов'язки очільника "Укргазвидобування".

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, сплатило до зведеного бюджету країни 9,85 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-травні 2024 року.