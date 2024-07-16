Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо бюджетних планів

Команда Міжнародного валютного фонду 16 липня починає зустрічі з представниками влади України щодо бюджетних планів до кінця року.

Про це заявив постійний представник установи в Україні Ваграм Степанян у повідомленні, яке є у розпорядженні ЕП.

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", – заявив він.

Нагадаємо:

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Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив базовий сценарій щодо України на 2024 рік. Якщо раніше Фонд прогнозував зростання ВВП на 3-4%, то тепер цей показник зменшено до 2,5-3,5%.

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.

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Економічна правда.