Курс біткоїна підскочив до двотижневого максимуму після замаху на Трампа

15 липня курс біткоїна підскочив до двотижневого максимуму після спроби вбивства кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що курс біткоїна зріс майже на 9%, досягнувши двотижневого максимуму в 62 698 дол та збільшивши свій річний приріст до 47%. Друга за популярністю криптовалюта Ethereum зросла на 6,8% – до 3322 дол.

Зазначається, що експрезидент позиціонує себе як захисник криптовалют.

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Інші активи з топ-10 за показником капіталізації також перебувають у зоні росту. Значний приріст показують Solana (SOL), Lido Staked Ether (stETH) і Dogecoin (DOGE).

Після запуску біржових фондів у США біткойн добре розпочав рік, досягнувши в середині березня рекордної позначки в 73 803 дол, але з того часу відчуває певні труднощі.

Повідомляється, що на початку липня він впав до більш ніж чотиримісячного мінімуму, оскільки трейдери були стурбовані ймовірним скиданням токенів з неіснуючої японської біржі Mt. Gox.

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Нагадаємо:

Німеччина продала значну частину своїх запасів за останній місяць: з 50 000 біткоїнів уряд продав 44 200 - 88,4% і залишив лише 5 800 штук.

Bitcoin впав четверту торгову сесію поспіль, що є частиною широкого розпродажу криптовалют, який контрастує з нещодавніми рекордними максимумами світових акцій.

Член Палати представників від штату Флорида, Метт Гаєць, представив проєкт закону, що дозволяє сплачувати податки біткоїнами.