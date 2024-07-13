РФ знизила обовʼязковий продаж іноземної валюти для експортерів з 60% до 40%
Уряд Росії в суботу 13 липня знизив вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти для великих експортерів з 60% до 40%.
Про це йдеться у повідомленні російського ТАСС, з посиланням на Кабмін РФ.
"Рішення було прийнято з урахуванням стабілізації курсу національної валюти і досягнення достатнього рівня валютної ліквідності", - йдеться в повідомленні.
Вимога продавати 80% валютної виручки була введена для підтримки рубля в жовтні 2023 року, а потім знижена до 60% в червні.
Як зазначають в Reuters, Російський центральний банк заявив, що обов'язковий продаж валюти допоміг заспокоїти волатильність на рублевому ринку, що дозволило послабити контроль.
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Економічна правда