РФ знизила обовʼязковий продаж іноземної валюти для експортерів з 60% до 40%

Уряд Росії в суботу 13 липня знизив вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти для великих експортерів з 60% до 40%.

Про це йдеться у повідомленні російського ТАСС, з посиланням на Кабмін РФ.

"Рішення було прийнято з урахуванням стабілізації курсу національної валюти і досягнення достатнього рівня валютної ліквідності", - йдеться в повідомленні.

Вимога продавати 80% валютної виручки була введена для підтримки рубля в жовтні 2023 року, а потім знижена до 60% в червні.

Реклама:

Як зазначають в Reuters, Російський центральний банк заявив, що обов'язковий продаж валюти допоміг заспокоїти волатильність на рублевому ринку, що дозволило послабити контроль.

Нагадаємо:

Господарський суд Тернопільської області призначив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Промислова компанія "ДТЗ" 503,36 млн грн. збитків, завданих в результаті російських ракетних ударів у 2023 році.

Реклама:

Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів (120 млрд дол).

Економічна правда