Путін підписав наймасштабніше збільшення податків в історії РФ на трильйони рублів

Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів (120 млрд дол).

Про це повідомляє пресслужба The Moscow Times.

Згідно із законопроектом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис руб на місяць (1 456 дол), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік (40-150 тис дол), до 20% - для доходів від 20 до 50 млн руб на рік (150-360 тис дол) і до 22% - для доходів понад 50 млн руб.

Повідомляєтсья, що за оцінкою Мінфіну РФ, у 2025 році бюджетна система отримає від підвищення ПДФО додатково 533 млрд руб., а до 2030 року - 3,1 трлн. Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів.

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Путін запропонував ввести в Росії прогресивну шкалу ПДФО під час послання Федеральним зборам. Він заявив у червні, що всі необхідні зміни законодавства мають бути ухвалені до кінця серпня.

В повідомленні зазначають, що цього року федеральний бюджет витратить на оборону рекордні 10,8 трлн руб (80 млрд дол)., а частка військових витрат у скарбниці - майже 30% - стане безпрецедентною з часів СРСР.

Нагадаємо:

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Держдума РФ схвалила в другому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.

У Росії готують підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.