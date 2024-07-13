Суд призначив стягнути з РФ півмільярда за знищене ракетним ударом майно у Тернополі

Росіяни обстріляли склади у Тернополі Фото: Facebook/ ДСНС України

Господарський суд Тернопільської області призначив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Промислова компанія "ДТЗ" 503,36 млн грн. збитків, завданих в результаті російських ракетних ударів у 2023 році.

Про це свідчить рішення суду від 27 червня.

Як встановив суд, 24 лютого 2022 року "ДТЗ" із Запоріжжя, основним видом діяльності якого є торгівля технікою та устаткуванням, уклав договір оренди з ТОВ "БЦ Азимут". Згідно з угодою, компанія орендувала 9504 кв. м. нежитлового приміщення у Тернополі по вул. Лук`яновича, 8, корпус №4.

13 травня 2023 року збройні сили РФ запустили крилаті ракети, був їх приліт у Тернополі, в результаті чого стався вибух на вулиці Лук`яновича, 8 та загорілися складські приміщення ТОВ "БЦ Азимут", які орендувало "ДТЗ". Йдеться про горіння на території колишнього комбайнового заводу: складського приміщення з побутовою технікою площею орієнтовно 1000 кв м., із полімерними матеріалами площею 1000 кв. м.

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В акті про пожежу зафіксовано факт знищення майна "ДТЗ": побутову та сільськогосподарську техніку, вело- мототехніку, електричні інструменти, а також легковий автомобіль ЗАЗ.

15 травня представник "ДТЗ" написав у поліцію заяву про вчинення кримінального злочину, в якому повідомив про факт знищення майна в результаті пожежі, яку спричинив ракетний удар. Заяву зареєстрували.

Згідно з результатами шести судових товарознавчих експертиз, загальний розмір збитків, заподіяних "ДТЗ" внаслідок знищення майна в результаті вибухів бойових ракет в орендованому приміщенні, становив 503,36 млн грн.

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Суд зауважив, що РФ, вчинивши неспровокований та повномасштабний акт збройної агресії проти України, численні акти геноциду українського народу, не має підстав посилатися на імунітет для уникнення відповідальності за заподіяні збитки майну "ДТЗ".

Суд також взяв до уваги правову позицію Верховного Суду, яка викладена у постанові від 14.04.2022 у справі №308/9708/19. Вона полягає в тому, що після початку війни в Україні з 2014 року суд України, розглядаючи справу, де відповідачем визначено РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди в результаті збройної агресії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни.

Крім того, суд звернув увагу на те, що матеріали справи не містять будь-яких доказів використання знищеного майна позивача у воєнних цілях, відтак, дії РФ були вчинені всупереч законам і звичаям війни, а отже, Росія несе повну відповідальність як за обстріл, так і за спричинені ним наслідки, у тому числі і за шкоду, заподіяну майну "ДТЗ".

В результаті суд стягнув з РФ в особі Міністерства юстиції Російської Федерації на користь "ДТЗ" 503,36 млн грн. збитків, а також 847,84 тис грн судового збору на користь Державного бюджету України.

Згідно з Youcontrol.com, засновниками ТОВ "Промислова компанія "ДТЗ" є Сергій Олексюк з Дніпра та ПАТ "ЗНВКІФ "Комінметкепітал".

Економічна правда