Світові продажі електромобілів зросли на 13% в червні, не зважаючи на падіння в Європі

Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів зросли на 13% у червні порівняно з тим же місяцем 2023 року завдяки зростанню в Китаї, в той час як в Європі вони знизилися.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що продажі електромобілів у світі в липні досягли 1,4 млн, з яких 0,86 млн припали на Китай, де вони зросли на 25% порівняно з минулим роком.

Зазначається, що в Європі щомісячні продажі знизилися на 7% до 0,30 млн, причому Фінляндія, Ірландія та Нідерланди лідирують за втратами, в той час як в Італії було зафіксовано 34% зростання після введення державних стимулів.

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У Сполучених Штатах і Канаді продажі електромобілів зросли на 6% до 0,14 млн за той же місяць.

Повідмляється, що на Китай припадає понад 60% від загальної кількості, оскільки зростаюча доступність електромобілів і високі продажі BYD сприяли збільшенню частки внутрішнього ринку в першій половині року.

Продажі BYD різко зросли в Бразилії, що сприяло більш ніж потрійному зростанню показників з червня 2023 року.

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Очікується, що 16,6 мільйона електромобілів, буде продано в світі цього року.

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Нагадаємо:

Китай розслідує, чи є нещодавні тарифи та дії Європейського Союзу проти другої економіки у світі бар'єром для вільної торгівлі.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.