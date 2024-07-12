В Росії хочуть поновити заборону на експорт пального

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Бензин у РФ дорожчає практично безперервно з початку червня і це пришвидшує інфляцію.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу Федеральної антимонопольної служби РФ.

В повідомленні йдеться, що тимчасовий дозвіл на експорт бензину вводився до кінця липня, на даний момент продовження цього заходу не обговорюється.

Зазначається, що необхідність заборонити експорт пального пояснюється підвищеним попитом, пов'язаним із польовими роботами та плановим ремонтом нафтопереробних заводів.

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Також ця заборона має забезпечити цінову стабільність та доступність пального для всіх категорій споживачів.

Різке підвищення гуртових цін на автобензин на біржових майданчиках РФ протягом червня знищило прибутки роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою.

З початку червня в РФ бензин марки Аі-92 подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, Аі-95 – на 30%. Подорожчання гуртових партій кратно перевищило фактичне зростання роздрібних цін на ці марки бензину в Росії.

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Повідомляється, що тим часом російське Міненерго регулярно публікує повідомлення, що ситуація із забезпеченням пальним усіх суб'єктів Росії стабільна.

Зростання цін у Росії фіксується шостий місяць поспіль. За перший тиждень липня в Росії продукти харчування та бензин були серед товарів, ціни на які зростали найшвидше.

Нагадаємо:

Російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників.

Міністерство енергетики РФ запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи.

Уряд Росії розглядає можливість запровадження певного пом'якшення екологічних стандартів на паливо, щоб дозволити використання низькоякісного бензину в умовах можливого дефіциту.