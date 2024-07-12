"Охматдит" готується до відбудови: благодійники перерахували близько 800 мільйонів

"Охматдит" наступного тижня планує визначити будівельну компанію, яка ліквідує наслідків ракетної атаки і почне відновлення лікарні, від благодійників надійшло вже близько 800 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На початку наступного тижня "Отхматдит" вибере будівельну компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише агентство.

Він додав, що клініка і МОЗ починають розробляти технічне завдання для проєктування нового корпусу, який буде побудований на місці повністю зруйнованого.

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Ляшко повідомив, що на рахунки від благодійних фондів надійшло вже понад 800 млн грн від партнерів. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на будівництво нового корпусу на місці зруйнованого.

За попередніми оцінками, як зазначив очільник МОЗ, клініка потребуватиме заміни обладнання на суму близько 360-400 млн грн. При цьому він підтвердив, що від компаній-виробників обладнання надходять запити щодо його постачання. Перелік обладнання визначить "Охматдит".

Нагадаємо:

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Фандрейзингова платформа United24 і monobank закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Учасники ініціативи UNITED24 і monobank на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зібрали вже 140 млн грн при заявленій цільовій сумі 200 млн грн, хоча ініціативу оголосили лише ближче до вечора в понеділок.

Збір United24 та monobank для Охматдиту, що стартував у понеділок, закрито, зібрано 300 мільйонів гривень, що втричі більше за початкову цільову суму.

Економічна правда.