Державний титановий комбінат відновив видобування після довгої перерви
Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) з Іршанська, яку Україна планує приватизувати, отримала великий контракт зі США.
Про це повідомляє пресслужба АТ "ОГХК".
В повідомленні йдеться, що об'єднана гірничо-хімічна компанія відновила видобування титановмісної руди на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті.
Філія зупинилась у жовтні 2022 року через відсутність контрактів на ільменітовий концентрат і значні запаси готової продукції на складах.
Улітку 2023 року ОГХК повідомила про перезапуск збагачувальної фабрики, а тепер на підприємстві відновили видобування.
АТ "ОГХК" – один із найбільших у світі виробників титанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва.
За словами першого заступника голови правління ОГХК Єгор Перелигін роботу кар'єрів відновили завдяки великому контракту зі США.
"Маємо активний контракт з американським кінцевим споживачем на 70 000 тонн ільменітового концентрату Іршанського ГЗК. Ще 25 000 – 40 000 тонн зараз на стадії обговорення. Старі запаси на складах ми вже майже реалізували", – сказав Перелигін, передає пресслужба підприємства.
Також Перелигін додав, що його персональна мрія: щоб 2/3 продукції Іршанського ГЗК експортувалось на стратегічний для нас як країни ринок, і щоб співпраця з американською хімічною промисловістю тільки зміцнювалась, а обсяги зростали.
Зазначається, що на Іршанському ГЗК планують виробляти 12 000 тонн ільменітового концентрату на місяць до кінця 2024 року.
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