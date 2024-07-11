Державний титановий комбінат відновив видобування після довгої перерви

Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) з Іршанська, яку Україна планує приватизувати, отримала великий контракт зі США.

Про це повідомляє пресслужба АТ "ОГХК".

В повідомленні йдеться, що об'єднана гірничо-хімічна компанія відновила видобування титановмісної руди на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті.

Філія зупинилась у жовтні 2022 року через відсутність контрактів на ільменітовий концентрат і значні запаси готової продукції на складах.

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Улітку 2023 року ОГХК повідомила про перезапуск збагачувальної фабрики, а тепер на підприємстві відновили видобування.

АТ "ОГХК" – один із найбільших у світі виробників титанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва.

За словами першого заступника голови правління ОГХК Єгор Перелигін роботу кар'єрів відновили завдяки великому контракту зі США.

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"Маємо активний контракт з американським кінцевим споживачем на 70 000 тонн ільменітового концентрату Іршанського ГЗК. Ще 25 000 – 40 000 тонн зараз на стадії обговорення. Старі запаси на складах ми вже майже реалізували", – сказав Перелигін, передає пресслужба підприємства.

Також Перелигін додав, що його персональна мрія: щоб 2/3 продукції Іршанського ГЗК експортувалось на стратегічний для нас як країни ринок, і щоб співпраця з американською хімічною промисловістю тільки зміцнювалась, а обсяги зростали.

Зазначається, що на Іршанському ГЗК планують виробляти 12 000 тонн ільменітового концентрату на місяць до кінця 2024 року.

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