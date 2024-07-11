Акції Tesla злетіли на 44% всупереч падінню прибутків

Акції Tesla переживають шалене зростання - за останні 11 днів вони зросли на 44%, але прибутки компанії скорочуються, що свідчить про необґрунтованість цінового ралі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Хоча попередні ралі були підкріплені зростанням прибутків, зараз ситуація інша: ринок електромобілів переживає спад, продажі Tesla скорочуються, а прибутки падають.

Незважаючи на це, акції Tesla зросли на 44% за 11 днів. Інвестори пов'язують цей сплеск з очікуваннями щодо майбутньої технології самокерованого таксіTesla, яку Ілон Маск представить 8 серпня. Вони сподіваються, що це зміцнить позиції компанії як лідера у сфері штучного інтелекту.

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Однак, деякі показники суперечать цьому оптимізму: прибутки Tesla, як очікується, впадуть на 21% у 2024 році, а зростання виручки сповільниться до 2,2%.

Деякі експерти вважають, що нинішня оцінка акцій Tesla базується на вірі в майбутні успіхи компанії, а не на реальних фінансових показниках.

Нагадаємо:

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Раніше, вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 30%, що додало компанії понад 200 мільярдів доларів до ринкової капіталізації.

Бестселер Tesla Model Y був включений до списку електричних і гібридних моделей, які місцеві органи влади в Китаї можуть придбати в якості службових автомобілів.

Постачання автомобілів Tesla Model 3 і Model Y із заводу в Китаї знизилися на 24,2% у червні 2024 року.

Економічна правда.