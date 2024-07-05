Акції Tesla зросли на 30%: компанія подорожчала на 200 мільярдів доларів

За останні сім днів вартість акцій Tesla зросла більш ніж на 30%, що додало компанії понад 200 мільярдів доларів до ринкової капіталізації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цей ріст був підкріплений перевищенням очікувань аналітиків щодо поставок електромобілів у другому кварталі 2024 року. Однак, це перший випадок послідовного зниження поставок Tesla за понад десятиліття.

Компанія поставила 443 956 автомобілів, що перевищило середню оцінку аналітиків у 439 302, але все ж є меншим показником порівняно з попередніми кварталами.

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Аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз вважає, що найгірше вже позаду для Tesla, особливо з огляду на "міні-відновлення" на китайському ринку в червні.

Нагадаємо:

Бестселер Tesla Model Y був включений до списку електричних і гібридних моделей, які місцеві органи влади в Китаї можуть придбати в якості службових автомобілів.

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Постачання автомобілів Tesla Model 3 і Model Y із заводу в Китаї знизилися на 24,2% у червні 2024 року.

Економічна правда.