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"Укроборонпром" і одна з найбільших оборонних корпорацій США стали партнерами 

Четвер, 11 липня 2024, 15:25 - Олексій Артемчук
 
Фото: пресслужба Офісу президента

Northrop Grumman і "Укроборонпром" домовились про спільне виробництво боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс президента за результатами зустрічі Володимира Зеленського з топменеджерами провідних американських оборонних компаній..

Зазначається, що американська компанія Northrop Grumman і "Укроборонпром" підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

У зустрічі з президентом України, крім Northrop Grumman, взяли участь BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

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На зустрічі обговорювали перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.

Northrop Grumman — третя у світі оборонна компанія за доходом. Більше лише у RTX та Lockheed Martin.

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Нагадаємо:

"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво в Вашингтоні, США.

Компанії, що входять до складу АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory в Парижі, уклали п’ять угод про партнерство.

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

США Україна озброєння Укроборонпром
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