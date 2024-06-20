Укроборонпром посилює міжнародну співпрацю: укладено 5 нових угод

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Компанії, що входять до складу АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory в Парижі, уклали п’ять угод про партнерство.

Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"У Парижі добігає кінця Eurosatory — одна з найбільших міжнародних виставок оборонної індустрії. Українські компанії не просто представляють на ній свої розробки, але й підписують конкретні документи щодо майбутнього партнерства. Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять угод", - повідомляє Камишін.

П’ять нових угод українських компаній були укладені з:

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З французькою Thales, це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів. Стосується наміру французької Thales створити в Україні сервісний центр, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів. Щодо спільного виробництва безпілотної авіації з французькою Hexadrone. Договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва. Про обслуговування та модернізацію бронетехніки з Arquus.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.

В повідомленні також наголошують, що українська та європейська оборонка мають чим поділитися одне з одним.

"Ми розраховуємо на тривалу та плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, а й всього Європейського союзу, частиною якого ми зрештою станемо", – додає у звернені Камишін.

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Нагадаємо:

Французька оборонно-промислова група Thales оголосила про укладення трьох угод із підприємствами українського оборонного комплексу щодо співпраці у сферах радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, радарів і безпілотників.

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні.

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.