Індія не планує відмовлятися від нафти РФ, шукаючи довгостроковий контракт

Індійські нафтовики спільно ведуть переговори про довгостроковий контракт на імпорт нафти з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Державні нафтопереробні компанії Індії ведуть спільні переговори з Росією щодо довгострокової угоди про імпорт нафти.

Зазначається, що Індія і Росія ще не узгодили умови імпорту, зокрема, валюту в якій будуть проводитись платежі.

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Індійські приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy та Reliance Industries, вже підписали термінові контракти на імпорт російської нафти. Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Індійські приватні нафтопереробні компанії можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними колегами пізніше.

Повідомляється, що третя за величиною економіка Азії потребує "передбачуваних і стабільних" поставок нафти, оскільки вона розширює свої нафтопереробні потужності для задоволення зростаючого попиту на паливо.

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Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, третього за величиною імпортера та споживача нафти у світі.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, що продається зі знижкою, оскільки західні компанії ухиляються від закупівель через низку санкцій, накладених на Росію.

Під час візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Росії цього тижня Індія намагалася укласти енергетичні угоди з "Роснефтью" та іншими провідними російськими нафтовими компаніями.

Нагадаємо:

Індія звернулася з рідкісним проханням до своїх державних НПЗ і приватного переробника Reliance Industries Ltd. провести спільні переговори про довгострокову угоду про постачання нафти з Росією.

Експорт російської нафти в Індію зріс до дев'ятимісячного максимуму у квітні після того, як відновилися поставки на танкерах, що не підпадають під санкції і експлуатуються "Совкомфлотом".

Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році, потіснивши ринкову частку виробників Близького Сходу та ОПЕК до історичного мінімуму.