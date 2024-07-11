Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна отримати онлайн

В Україні дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення можна отримати в електронному кабінеті.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів на нерегулярні автоперевезення онлайн.

В повідомленні зазначають, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше – не було передбачуваності щодо наявності дозволу.

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Повідомляється, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики. Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

В повідомленні нагадують, пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції. Всі доступні дозволи можна знайти за посиланням.

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