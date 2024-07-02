Кабмін виділив 2,4 мільярди з Резервного фонду на ремонт доріг для потреб ЗСУ

Кабінет міністрів виділив 2,39 млрд грн. на відновлення автомобільних доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, посилаючись на відповідне рішення уряду, схланеного 2 липня.

Він також додав, що спочатку ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях.

Водночас Кабмін вирішив зменшити фінансування за цією програмою на 2,39 млрд грн та передати ці кошти у "Резервний фонд".

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В подальшому уряд виділив на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн. для здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій).

"Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути", - повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

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Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;

Донецька область - 324,5 млн грн;

Запорізька область - 350 млн грн;

Миколаївська область – 307,1 млн грн;

Сумська область – 222,2 млн грн;

Харківська область – 502,95 млн грн;

Херсонська область – 224,3 млн грн;

Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.

Нагадаємо:

Бюджетна декларація на 2025-2027 рр., яка була схвалена урядом у пʼятницю 28 червня, передбачає відновлення Дорожнього фонду.

"Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.", - поінформував народний депутат Железняк.

Економічна правда