США разом з Мексикою обмежують імпорт китайської та російської сталі

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США і Мексика оголосили про нові кроки в боротьбі з обходом американських тарифів на сталь і алюміній Китаєм, Росією та іншими країнами, які постачають продукцію через Мексику.

Про це повідомляє Reuters.

Білий дім заявив, що згідно з новою політикою, запровадженою президентом Джо Байденом, імпорт сталевої продукції з Мексики обкладатиметься 25% митами за "Розділом 232", якщо тільки не буде документально підтверджено, що сталь була виплавлена і розлита в Мексиці, США або Канаді.

Аналогічно, для того, щоб імпорт алюмінієвої продукції з Мексики не підпадав під дію 10% тарифів за "Розділом 232", вона не повинна містити первинного алюмінію, виплавленого або відлитого в Китаї, Росії, Білорусі чи Ірані.

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Повідомляється, що імпортери цієї продукції до Америки повинні будуть надати митній та прикордонній службі США сертифікат аналізу із зазначенням країни походження металів.

Мексика погодилася вимагати від імпортерів сталевої продукції через свої кордони надавати більше інформації про країну походження цієї продукції, йдеться в спільній заяві Байдена і президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Нові вимоги до імпорту з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо надлишкових промислових потужностей Китаю, які наповнюють світові ринки експортною продукцією на тлі слабкого внутрішнього попиту. Це сталося після того, як Байден у травні підвищив тарифи на широкий спектр стратегічних товарів з Китаю, включаючи сталь і алюміній, електромобілі, акумулятори, напівпровідники та найважливіші мінерали.

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Але американські чиновники дедалі більше занепокоєні тим, що Мексика може стати для Китаю "чорним ходом" на американський ринок, користуючись перевагами безмитного доступу до нього в рамках Північноамериканського торговельного пакту.

Торговий представник США Кетрін Тай описала таке рішення як "виправлення лазівки", залишеної адміністрацією Трампа, яка запровадила тарифи за "Розділом 232" у 2018 році.

Метал, що має китайське походження, також обкладатиметься 25% митом відповідно до розділу 301, ставку якого Байден підвищив у травні.

Обсяги імпорту сталі з Мексики, що походить з інших країн, були невеликими в 2023 році, склавши лише близько 13% від 3,8 млн тонн сталі, імпортованої з Мексики.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Через кризу опіоїдів в Америці, які потрапляють туди переважно з Китаю, влада КНР закриває продавців хімікатів і заявляє, що регулюватиме інші прекурсори опіоїдів.

Загалом США ввели санкції проти 6 компаній, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.

Адміністрація Байдена відкликала вісім ліцензій 2024 року, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.