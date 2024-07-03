США ввело санкції проти 4 компаній через зв’язки з китайською армією

Загалом США ввели санкції проти 6 компаній, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Сполучені Штати додали 6 компаній до свого списку торговельних обмежень, у тому числі чотири за їхній зв'язок з підготовкою військових сил Китаю.

Зазначається, що дві компанії знаходяться в Китаї, одна - в Південній Африці, дві - в Об'єднаних Арабських Еміратах і одна - у Великій Британії.

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Global Training Solutions Limited і Smartech Future Limited з Китаю, а також Grace Air (Pty) Ltd і Livingston Aerospace Limited з Великої Британії були додані до списку через їхні зв'язки з випробувальною льотною академією Південної Африки і підготовку китайських збройних сил з використанням західних і натовських джерел.

Як відомо, Академія льотних випробувань Південної Африки була внесена до списку минулого року за підготовку китайських військових пілотів з використанням джерел Заходу і Організації Північноатлантичного договору.

Повідомляється, що компанії з ОАЕ Mega Fast Cargo і Mega Technique General Trading були додані за ухиляння від сплати податків, а Mega Fast Cargo – за доставку товарів американського походження до Росії.

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Компанії, включені до переліку, який контролюється Міністерством торгівлі США, потребують ліцензії на постачання американських товарів і технологій, в якій їм, швидше за все, може бути відмовлено.

"Запобігання використанню американських ноу-хау для підготовки військових пілотів КНР, а також запобігання використанню американських технологій для допомоги Росії зміцнює національну безпеку США", - заявив у своїй заяві міністр торгівлі США Метью Аксельрод.

Нагадаємо:

Великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США.

Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами.