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США ввело санкції проти 4 компаній через зв’язки з китайською армією

Середа, 3 липня 2024, 16:06 - Олексій Артемчук

Загалом США ввели санкції проти 6 компаній, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Сполучені Штати додали 6 компаній до свого списку торговельних обмежень, у тому числі чотири за їхній зв'язок з підготовкою військових сил Китаю.

Зазначається, що дві компанії знаходяться в Китаї, одна - в Південній Африці, дві - в Об'єднаних Арабських Еміратах і одна - у Великій Британії.

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Global Training Solutions Limited і Smartech Future Limited з Китаю, а також Grace Air (Pty) Ltd і Livingston Aerospace Limited з Великої Британії були додані до списку через їхні зв'язки з випробувальною льотною академією Південної Африки і підготовку китайських збройних сил з використанням західних і натовських джерел.

Як відомо, Академія льотних випробувань Південної Африки була внесена до списку минулого року за підготовку китайських військових пілотів з використанням джерел Заходу і Організації Північноатлантичного договору.

Повідомляється, що компанії з ОАЕ Mega Fast Cargo і Mega Technique General Trading були додані за ухиляння від сплати податків, а Mega Fast Cargo – за доставку товарів американського походження до Росії.

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Компанії, включені до переліку, який контролюється Міністерством торгівлі США, потребують ліцензії на постачання американських товарів і технологій, в якій їм, швидше за все, може бути відмовлено.

"Запобігання використанню американських ноу-хау для підготовки військових пілотів КНР, а також запобігання використанню американських технологій для допомоги Росії зміцнює національну безпеку США", - заявив у своїй заяві міністр торгівлі США Метью Аксельрод.

Нагадаємо:

Великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США.

Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами.

США санкції Китай РФ
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