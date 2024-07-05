Китай нарешті почав сприяти США в подоланні наркотичної кризи 

Через кризу опіоїдів в Америці, які потрапляють туди переважно з Китаю, влада КНР закриває продавців хімікатів і заявляє, що регулюватиме інші прекурсори опіоїдів

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китай робить попередні кроки, щоб допомогти зруйнувати глобальний ланцюжок поставок, що підживлює опіоїдну кризу в Америці.

Повідомляється, що це відбулося після посилення критики з боку США, що його хімічні заводи частково несуть відповідальність за смертельне лихо.

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Після тривалого заморожування спільної антинаркотичної роботи між країнами президент Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяли відновити співпрацю на саміті в Каліфорнії в листопаді минулого року.

З того часу китайська влада тихо закрила деякі магазини з продажу хімічних речовин-прекурсорів, які використовуються мексиканськими картелями для виготовлення фентанілу, і заявляє, що близька до запровадження нових правил, яких домагаються США, щодо трьох інших хімічних речовин.

В повідомленні йдеться, що приватні компанії в Китаї є одними з основних виробників хімічних компонентів, що використовуються для виготовлення фентанілу, кажуть американські чиновники.

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Тим часом китайська поліція, діючи за даними американської розвідки, нещодавно заарештувала підозрюваного, який, за даними США, був причетний до відмивання грошей для мексиканського картелю Сіналоа.

Самі по собі ці заходи не вирішать фентанілову кризу, і американські чиновники продовжують тиснути на Китай, щоб він зробив набагато більше.

За оцінками уряду США, минулого року в країні від передозування наркотиків померло понад 107 000 людей, у тому числі близько 75 000 від синтетичних опіоїдів, таких як фентаніл.

Хоча кількість смертей у 2023 році дещо знизилася порівняно з попереднім роком, загальна кількість смертей від передозування все ще приблизно вдвічі більша, ніж у 2015 році.

Китайські чиновники, зі свого боку, кажуть, що нескінченне регулювання не є відповіддю на проблему, яка, на їхню думку, є наслідком неспроможності США запобігати та лікувати наркозалежність.

Пекін не наважується накладати занадто багато обтяжливих правил на свою величезну хімічну промисловість, особливо коли його економіка намагається знайти свою опору.

Нагадаємо:

Поліція Еквадору вилучила в порту Мачали майже 3,2 тонни кокаїну, захованого в ящиках із бананами. Велика партія наркотиків готувалася до відправки в Санкт-Петербург.

За словами високопосадовців правоохоронних органів США, наркоторговці вирішили відмивати гроші через Citigroup, оскільки вважали, що цей банк є "більш сприятливим", з менш жорстким контролем за шахрайством.